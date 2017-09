Held is nu al duidelijk: "Hij wil hier maar één jaar spelen"

VVV-Venlo heeft alweer een punt gesprokkeld in de Eredivisie en ditmaal door gelijk te spelen bij FC Groningen. Een groot aandeel was daarbij voor Lars Unnerstall, want de goalie pakte een penalty van Mimoun Mahi.



“Hij heeft duidelijk aangegeven dat hij hier één jaar wil werken en dan een stap hogerop wil”, zei trainer Maurice Steijn bij FOX Sports. “Dat kan hij ook, het is een gezonde ambitie. Ik vind het niet erg als spelers dat zijn en deze club als springplank zien."



Unnerstall speelde in de jeugd voor de Duitse nationale ploeg en daarna stond hij onder contract bij onder meer Schalke 04, FC Aarau en Fortuna Düsseldorf. "Het is een prima keeper, maar ook een fijne vent om mee te werken."