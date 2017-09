Plan in Breda: "Veel meer killers worden"

NAC Breda schiet voorlopig nog niet met scherp in de Eredivisie, ditmaal verloor de promovendus van AZ met 2-1. Trainer Stijn Vreven was toch niet helemaal ontevreden.



"Ik vind dat mijn spelers het tactische plan goed uitgevoerd hebben", liet hij opteken aan BN/De Stem. "Ik had gedacht dat we het vandaag heel moeilijk zouden krijgen omdat ik AZ een van de best voetballende ploegen van de eredivisie vind. Toch was de wedstrijd met name voor rust redelijk in balans. Ik was ook erg tevreden met die eerste helft."



"We begonnen ook goed aan de tweede helft. Met een prima schot van Vloet en een kopbal van Koch. De eerste de beste bal van AZ ging binnen. Gewoon een kwestie van slap verdedigen. We moeten op die momenten veel meer killers worden."