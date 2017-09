Oud-Ajacied oogst lof: "Erg sterk, erg zelfverzekerd"

Davinson Sánchez paste zich na zijn overstap van Colombia naar Ajax moeiteloos aan aan het Amsterdamse niveau. Nu lijkt de talentvolle verdediger ook bij Tottenham Hotspur goed mee te kunnen. De mandekker oogst veel lof bij zijn teamgenoten.



Christian Eriksen bijvoorbeeld, die een goede speler ziet die ook nog kan verbeteren. "Hij speelde erg sterk, erg zelfverzekerd. Alles was onder controle. Zijn passes waren natuurlijk erg goed, omdat hij van Ajax komt. Eén-op-één is hij erg sterk, hij is snel en hij wordt alleen nog maar beter."



Ook Jan Vertonghen is enthousiast over de nieuwe aanwinst van de club uit Noord-Londen. "Hij deed het erg goed. Het was voor hem lastig om erin te komen tegen Everton, maar met drie verdedigers in het centrum was het voor hem makkelijker. Het is goed om wat steun te krijgen, hij deed het erg goed naast Toby en mij", aldus de Belg.