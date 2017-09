Holla ziet lichtpuntje: "Dat hebben we wel gedaan"

Danny Holla is niet te spreken over de wedstrijd tussen FC Twente en Sparta Rotterdam. De Twente-middenvelder zag zijn ploeg met 1-0 verliezen, waardoor de Tukkers nog steeds puntloos zijn in de Eredivisie.



"In de tweede helft hebben we het beter gedaan dan in de eerste helft, maar we hebben niet echt kansen gecreëerd. Daardoor misten we de aansluiting." Een lichtpuntje zag de 29-jarige Holla overigens wel. "Vechten voor de bal, dat hebben we wel gedaan."



Zoals gezegd is FC Twente na de eerste vier wedstrijden nog altijd zonder punten. Het water stijgt nu langzaam tot aan de lippen, voelt ook Holla. "Die punten zijn nu belangrijk. En die hoeven we niet te pakken met mooi spel", zo weet hij.