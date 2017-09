"Mijn koffers weer uitgepakt, in december zien we wel weer"

Ook vandaag moest Luuk de Jong het doen met een schamele invalbeurt bij PSV. Het had echter niet veel gescheeld, of hij was inmiddels contractspeler van Girondins de Bordeaux. Op het laatste moment klapte zijn transfer.



En dus keerde hij weer terug naar de reservebank. Niet voor het eerst in zijn carrière belandt De Jong op een zijspoor. "Dat was toen ik jong was bij FC Twente en in Duitsland bij Borussia Mönchengladbach. Ik ben het gewend om terug te knokken. Maar dit voelt anders aan, omdat ik 27 jaar ben. Dat zijn de beste jaren voor een voetballer. Ik vind dat ik moet spelen, maar dat vindt iedere reserve."



"Ik richt me voorlopig in ieder geval helemaal op PSV. Ik heb mijn koffers inmiddels weer uitgepakt en in december zien we wel weer", vervolgt De Jong in de Metro, na de 2-0 nederlaag in Heerenveen waarin hij als invaller geen verschil wist te maken. Toch blijft hij knokken voor een nieuwe basisplek. "Natuurlijk hoop ik op een 'Huntelaar-scenario' zoals bij Ajax. Maar ik heb geen indicatie dat dit er momenteel inzit."



"Ik snap dat ook wel. De eerste drie wedstrijden hebben we gewonnen, nu verlies je een keer. Dat kan gebeuren en is geen reden tot paniek. Je moet niet meteen na een slechte wedstrijd zeggen dat alles anders moet", aldus De Jong tot slot.