Gefrustreerde Zoet: "Afspraken worden niet echt nagekomen"

Ook Jeroen Zoet kon vandaag niets veranderen aan het noodlot dat toesloeg voor PSV: er werd verloren in Heerenveen, met 2-0. De goalie baalt dan ook als een stekker en is kritisch, maar blijft ook optimistisch.



"We maken voor de wedstrijden afspraken en die worden niet echt nagekomen. We opereerden niet als team in de eerste helft. Toch vind ik dat wij nog steeds een selectie hebben waarmee we kampioen kunnen worden", wordt Zoet geciteerd door het Eindhovens Dagblad.



Invaller Luuk de Jong verbaasde zich vooral over het feit dat PSV na rust beter speelde dan voor rust, ondanks een rode kaart van Hirving Lozano. "Daar zie je dat we wel op honderd procent spelen. We hebben de vorige drie wedstrijden goede resultaten gehaald en moeten nu niet direct in paniek raken. Anderzijds is het wel een nederlaag waar we iets van moeten opsteken en met ons spel in de tweede helft kunnen we meer. We begonnen niet goed aan de wedstrijd, dat is wel duidelijk", aldus de spits tot slot.