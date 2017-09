Stoke-manager heeft lof voor één specifieke Man Utd-speler

Romelu Lukaku is als een komeet aan het seizoen begonnen. Bij de Rode Duivels tekende hij voor vier treffers in twee duels en ook bij Manchester United blijft hij aan de lopende band scoren. Zo tekende hij zaterdag tegen Stoke City alweer voor zijn vierde competitietreffer van het seizoen, goed voor de tijdelijke topschutterstitel.



En ook zijn tegenstanders zijn diep onder de indruk van de 24-jarige Belg. Zo haalde Stoke-trainer Mark Hughes de loftrompet boven. "Hij heeft de toekomst voor zich. Zijn avontuur bij Manchester United is nog maar net begonnen, maar ik denk niet dat hij last heeft van de druk. Dat was in het verleden niet altijd het geval bij de spitsen van Manchester United. Hij is 'the real deal'", citeert The Express.



Hughes werd ook gevraagd of Lukaku de best scorende spits van United ooit kan worden. "Zeker weten. Als hij lang genoeg bij United blijft en grotendeels gespaard wordt van zware blessures. Hij wordt nu omringd door geweldige spelers die nog meer kansen voor hem zullen creëren."



Momenteel staat het doelpuntenrecord op naam van Wayne Rooney met 253 stuks, Lukaku zit aan vijf officiële doelpunten: vier in de Premier League, eentje in de Europese Supercup.





Not the result we wanted but we move on to the next challenge!

Delighted to have scored my 150th goal in club football at this club @ManUtd pic.twitter.com/BjUk3Hq9vS — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) 9 september 2017