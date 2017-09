Stuntploeg VVV verrast weer en redt punt in blessuretijd

FC Groningen is er vanmiddag niet in geslaagd om de razendknappe vorm van promovendus VVV-Venlo in ieder geval tijdelijk een halt toe te roepen. In het hoge noorden werd het namelijk 1-1: een prima resultaat voor de uitploeg.



Er viel een erg vroege openingstreffer van topschutter Mimoun Mahi. Diezelfde Mahi faalde later in het duel nog vanaf elf meter: VVV-goalie Lars Unnerstal redde de penalty. En uiteindelijk leverde dat indirect nog een punt op ook, want nieuweling Kelechi Nwakali (spits gehuurd van Arsenal, red.) schoot in de blessuretijd de gelijkmaker binnen met een kopbal.



Na de remise staat VVV op acht punten uit de eerste vier duels: niets mis mee, natuurlijk. Het is bijvoorbeeld meer dan opponent Groningen, dat twee punten minder pakten tot dusver.





