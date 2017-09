Van Peppen na nieuwe, kansloze nederlaag van 'laf' Roda JC

Voor Roda JC is de Eredivisie nog niet al te lekker van start gegaan. De Limburgers staan nog altijd op nul punten, na de eerste vier duels. Vandaag bleek ook FC Utrecht te sterk: 2-0.



Aanvoerder Ard van Peppen erkent dat het 'vrij kansloos voelde' met zijn Roda in de Galgenwaard. Wat hem verder opviel is dat de ploeg niet echt 'durft te voetballen', terwijl dat op trainingen juist alleraardigst gaat. Toch blijft de linksback strijdbaar.





馃挰 | Wat Roda JC liet zien was niet best vandaag. Ard van Peppen: "Het voelde eigenlijk wel vrij kansloos." #utrrod pic.twitter.com/KXTnJ42ntb — FOX Sports (@FOXSportsnl) 10 september 2017