Ontstelde De Boer reageert op 'definitieve nekslag'

De kans lijkt erg groot dat Frank de Boer vandaag of morgen ontslagen zal worden bij Crystal Palace, nadat er vandaag opnieuw werd verloren in de Premier League (1-0 bij Burnley).



De Engelse media schreef de hele week al dat De Boer een zege nodig had om zijn baan te kunnen behouden, maar dat lukte dus niet. "Er verdiende maar één team om te winnen, maar ook dat is voetbal", reageert een gefrustreerde De Boer na het duel waarin Palace dominant was, maar niet wist te scoren.



"Soms krijg je niet wat je verdiend. We hebben onze kansen niet afgemaakt." Al na drie minuten kwam Burnley op voorsprong na een enorme blunder van een Palace-speler. "Ik had voor de wedstrijd een goed gevoel en vertrouwen. Maar zo zijn we niet aan deze wedstrijd begonnen. Na die vroege tegengoal hebben we onszelf wel herpakt en speelden we goed. Soms via de grond en soms via de lucht. We gaven ook niks meer weg. Maar dan moet je jezelf wel belonen", stelt De Boer verder in de Engelse media.



Daardoor heeft het team van De Boer nog geen enkel punt én geen enkel doelpunt bij mogen schrijven na vier speelrondes in Engeland. "Dat is ongelofelijk. Maar als je iedere week speelt zoals vandaag, ga je punten pakken. Als je ziet hoe we de wedstrijd controleerden, vind ik dat we het goed hebben gedaan. Ik kan niet meer doen dan dit. Zij moeten zichzelf belonen."





💬 | Hoeveel dagen het Engelse avontuur van Frank de Boer heeft geduurd? "Ik heb het gevoel: korter dan bij Inter." https://t.co/APFUr8SFr9 pic.twitter.com/zUkgTJBEPM — FOX Sports (@FOXSportsnl) 10 september 2017