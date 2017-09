Heeft Jurjus al spijt van zijn verhuur aan zwak Roda JC?

Omdat hij bij PSV niet veel aan spelen toe zou gaan komen, werd Hidde Jurjus voor dit seizoen verhuurd aan Roda JC. Echt naar wens was zijn start in Limburg allesbehalve. Doordat er vandaag wederom werd verloren (2-0 van FC Utrecht) staat de club nog op nul uit vier.



"Het spel van vandaag is niet waarvoor ik gekomen ben, en waarvoor de andere jongens hier zijn", erkent Jurjus na afloop in de Galgenwaard, voor de camera van FOX Sports. Toch heeft hij absoluut geen spijt van zijn stap.



"In een carrière van zestien jaar zal het op en neer gaan. Ik denk niet dat ik veel beter was geworden als ik bij PSV was gebleven. Ik had daar nu niet gespeeld en het is altijd goed om te spelen. Dat het moeilijk gaat is duidelijk en dat is ook niet altijd slecht. Ik hoop wel dat we er snel mee aan het werk gaan", aldus Jurjus tot slot.





Weer een redding van Jurjus - we zijn gestopt met tellen - en ook nu is het overigens buitenspel. #utrrod — Roda JC Live (@RodaJClive) 10 september 2017

Net op moment dat jurjus overtuigd onder de lat laat de dramatische verdediging het weer liggen einde wedstrijd met dit drama zo #utrrod — Joep De Esch (@Eschkoo) 10 september 2017

Van Leer is er niet meer... Al dat gezeur ūüėź.... Jurjus doet het gewoon best goed... Kijk naar de dingen waarom die het lastig heeft. #rodajc — Theo Springer (@tjumper1970) 10 september 2017