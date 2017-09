Atalanta van De Roon en Hateboer boekt eerste overwinning

Atalanta Bergamo heeft zondagmiddag de eerste overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg, waar Marten de Roon in de basis startte, was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Sassuolo. Hans Hateboer mocht twintig minuten invallen voor de thuisploeg.



Fiorentina beleefde een goede middag. Op bezoek bij Hellas Verona waren zij met maar liefst 4-0 te sterk en daarmee boekten de bezoekers de eerste overwinning van het seizoen.



Uitslagen Serie A:



Atalanta Bergamo - Saussuolo 2-1

Cagliari - Crotone 1-0

Udinese - Genoa 1-0

Hellas Verona - Fiorentina 0-5