PSV heeft goede hoop op inzetbaarheid Lozano tegen Feyenoord

PSV heeft zondagmiddag slechte zaken gedaan in Friesland. De Eindhovenaren gingen op bezoek bij sc Heerenveen met 2-0 onderuit. Trainer Phillip Cocu vond de nederlaag voor zijn ploeg terecht, zo laat hij weten aan FOX Sports.



"De felicitaties aan sc Heerenveen. We hebben hier verdiend verloren. We zijn verre van tevreden. We moeten volgende week op een ander niveau acteren tegen Feyenoord", vertelt de oefenmeester. "We konden vandaag niet de druk uitvoeren die we wilden uitvoeren. Hendrix en Van Ginkel moeten de ploeg bij de hand nemen."



De Brabanders kwamen al in de eerste helft met tien man te staan door een rode kaart voor Hirving Lozano. Cocu had geen goed woord over voor de beslissing van de scheidsrechter. "Het was zeker geen rode kaart, hij glijdt weg. Dumfries gaat daarna nogal tekeer", aldus Cocu.



Update 17:00 uur

Trainer Phillip Cocu reageerde na de nederlaag bij sc Heerenveen al kort op de rode kaart van Hirving Lozano, door te stellen dat deze onterecht was. In gesprek met het Eindhovens Dagblad gaat hij nog een stapje verder, en kondigt hij aan dat PSV bij een eventuele schorsing in beroep zal gaan.



"Als sprake is van een duidelijke rode kaart, accepteren we als club de gevolgen. Dit was in onze ogen niet de goede beslissing en we gaan dan ook niet akkoord met een straf", aldus Cocu.