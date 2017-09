Schaars: "De eerste helft hebben we PSV overklast"

Sc Heerenveen was zondagmiddag in eigen huis met 2-0 te sterk voor PSV. De Friezen hadden binnen zes minuten de eindstand al op de borden. Aanvoerder Stijn Schaars was na afloop lovend over zijn ploeg.



"Vanaf de eerste bal was alles spot-on. Elke aanval ging vooruit en was gevaarlijk", vertelt de voormalig PSV'er aan FOX Sports. "De hele eerste helft hebben we PSV overklast. Zij hadden ook nog wel wat kansen maar wij hadden er ook erg veel."



"We waren echt goed aan de bal. Met zoveel energie zie je dat we ook van PSV kunnen winnen. Dan gaan de eerste twee ballen erin en zit je op rozen", aldus Schaars.