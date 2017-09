FC Utrecht droomt van top 3: "Als PSV zo blijft presteren..."

FC Utrecht eindigde in het afgelopen seizoen op de vierde plek in de Eredivisie en ook dit seizoen lijken de Domstedelingen er goed op te staan. Eigenaar Frans van Seumeren is dan ook in zijn nopjes.



"Ja. Ik denk dat we nu de beste selectie hebben sinds ik hier eigenaar ben", vertelt de ondernemer aan de NOS. "De topdrie is moeilijk te bereiken. AZ, Vitesse en Heerenveen hebben ook goede ploegen. Het zal blijven gaan tussen plaatsen vier, vijf, zes, zeven. Natuurlijk, als PSV zo blijft presteren als ze nu doen, dan zijn ze kwetsbaar."



Het succes van Utrecht is volgens Van Seumeren voor een groot gedeelte te danken aan trainer Erik ten Hag. "Hij is een fantastisch goede trainer. Hij kijkt heel breed, niet alleen naar het eerste elftal. Hij kijkt ook mee met het trainingscomplex dat we nu gaan opknappen. Hij is ontzettend toegewijd. Een man naar mijn hart", aldus Van Seumeren.