Kijkers walgen van bizarre actie PSV-spits Locadia

Voor PSV is het een enorm frustrerende middag geworden in Heerenveen. Dat was al wel te zien in de charge die Hirving Lozano een rode kaart opleverde, en ook Jürgen Locadia liet zich eens gaan.



Oplettende kijkers zagen namelijk hoe de PSV-spits tijdens een opstootje op het shirt van Denzel Dumfries leek te spugen. Op het internet zijn er nog geen beelden opgedoken, maar de kijkers zijn overtuigd en spreken schande.





Locadia is echt een onsportieve speler, niet normaal #heepsv — Stephan (@MateoCxsierra) 10 september 2017

@MariovanderEnde spugen van locadia op dumfries duidelijk op beeld #video beelden alsnog bestraft ? — Gerjan (@Gerjanspit) 10 september 2017