Feyenoord komt met update Jorgensen: haalt hij Man City?

Feyenoord kende gisteren een prima middag met de 2-4 zege bij Heracles Almelo. Een behoorlijke smet was het uitvallen van spits Nicolai Jorgensen, die zich al in de eerste helft moest laten vervangen door Michiel Kramer.



Het bleek om een hamstringblessure te gaan, en die is dusdanig ernstig dat hij het Champions League-duel tegen Manchester City van komende woensdag zal moeten missen. Dat bevestigt Feyenoord zojuist via het officiële clubkanaal.



De vraag is nu of hij er volgend weekend in de topper tegen PSV wél bij kan zijn.