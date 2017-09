De 11 namen bij Sparta en Twente: Veel debutanten bij Tukkers

De seizoensopeningen van Sparta Rotterdam en FC Twente zijn nog niet al te best. De Kasteelheren sprokkelden twee puntjes bij elkaar tot dusver, de Tukkers staan nog op 'nul'. Daar moet vanmiddag in Spangen verandering in komen.



Trainer René Hake doet dan ook al meteen flink beroep op de nieuwe aanwinsten. Zo gaan Haris Vuckic, Luciano Slagveer en Thomas Lam debuteren in de basis. Hidde ter Avest zit voor het eerst weer bij de selectie sinds zijn blessure, Fredrik Jensen en Tom Boere ontbreken juist door kwetsuren.



Bij Sparta krijgt jongeling Ragnar Ache na zijn goede invalbeurten nu voor het eerst een startbewijs van coach Alex Pastoor.



De aftrap is om 14:30 uur op Het Kasteel.



De opstellingen:



Met deze elf begint FC Twente aan het uitduel bij Sparta. #spatwe pic.twitter.com/ynszCUQ3ym — RTV Oost Sport live (@oostsportlive) 10 september 2017