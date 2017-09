"Ik vond het absoluut géén rode kaart voor Lozano"

Na de vroege 2-0 voor sc Heerenveen, pakte Hirving Lozano ook nog eens een rode kaart en daarmee completeerde hij de vroege malaise voor PSV. Er zijn echter veel vraagtekens of de prent, uitgereikt door scheidsrechter Kevin Blom, wel terecht was.



Analist Arnold Bruggink vertelt in de rust bij FOX Sports dat hij het absoluut géén rode kaart vond. "Gele kaart en weer doorspelen", noemt hij als de betere optie.





0 intentie om de bal te spelen, bal was al 2 seconde weg, met 2 benen inkomen en Bruggink zegt serieus dat het geen rood was. 😆 #HEEPSV — Frank (@Frankvanwijk) 10 september 2017

Bruggink snapt t ook: absoluut geen rood. Eerst Strootman (2011), daarna Willems (2015) en nu Lozano. Blom altijd anti PSV #HEEPSV #Blom — Max de Kok (@MaxdeKok1913) 10 september 2017

Arnold Bruggink vond het geen rode kaart voor Lozano. Wie helpt deze man aan een goede bril ? #specsavers #pearl #hansanders ? #heepsv — Hein van der Kruis (@Heinz_Kahn) 10 september 2017

PSV'er Bruggink vind het geen rode kaart 😂 — MarkPeppelenbos (@markpeppelenbos) 10 september 2017