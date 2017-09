'Eerste megadeal Real Madrid al rond vóór 2018'

Real Madrid deed in de afgelopen transferperiode niet zo heel erg veel, maar dat gaat in de nabije toekomst misschien wel veranderen. De Koninklijke is namelijk op zoek naar een goede doelman en naar verluidt gaat David de Gea binnenkort de overstap maken naar het Estadio Santiago Bernabéu.



Het is geen geheim dat De Gea zelf op termijn wel weer in Spanje wil gaan wonen en vooral zijn vriendin is wel een beetje klaar met het leven in Groot-Brittannië en het 'lelijke' Manchester. Volgens Don Balón is de international van het Spaanse nationale team er zelf dan ook wel uit met het geïnteresseerde Real Madrid.



Ook wat betreft de onderhandelingen met Manchester United zouden er wat mogelijkheden liggen en vóór 2018 moet de deal al afgerond worden. Dat betekent overigens niet dat De Gea al in de wintertansferperiode zal verhuizen, want volgens de laatste berichten gaat het om een overstap in de zomer van het volgend jaar.