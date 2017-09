'Snelheid van Mbappé maar bij één speler gezien, óóit'

Kylian Mbappé maakte in het afgelopen seizoen ongelooflijk veel indruk bij AS Monaco en verdiende op die manier een megatransfer naar Paris Saint-Germain. Voor de Parijzenaars maakte hij onlangs zijn debuut met een goal en goed spel en oud-voetballer Louis Saha is onder de indruk.



De voormalige speler van onder meer Manchester United en Fulham zegt in de Engelse media: "Hij heeft het pas één seizoen laten zien, dus wat betreft is het meer een gok. Maar hij heeft de snelheid die ik bij slechts één persoon ooit heb gezien. Thierry Henry had het ook. Mbappé moet nog veel leren, maar hij heeft al een aantal belangrijke doelpunten gemaakt. Henry maakte op deze leeftijd nog niet zoveel belangrijke treffers."



Saha weet niet of Paris Saint-Germain er goed aan gedaan heeft om Neymar aan te trekken. "Het aantrekken van Neymar is geen gok. Hij heeft al op het hoogste podium geacteerd en won de Champions League met Barcelona. In Parijs zal hij de vrijheid hebben, want bij Barcelona werd hij overschaduwd door Lionel Messi. Vorig jaar had hij de belangrijkste rol in de 6-1 overwinning op PSG, maar alle aandacht ging naar Messi."