'Guardiola heeft het gehad met City-speler Kompany'

Vincent Kompany heeft het naar verluidt helemaal verbruid bij oefenmeester Josep Guardiola van Manchester City. De Belg is heel erg blessuregevoelig en kon de afgelopen tijd dan ook niet meedoen bij de Citizens, maar verbaasde door 90 minuten lang te spelen voor de Rode Duivels tegen Gibraltar.



En Guardiola dacht dat de centrumverdediger nog altijd geblesseerd was aan zijn kuit. De Spanjaard zou de beslissing van Kompany en de medische staf van het nationale elftal van België dan ook totaal niet snappen. Sterker nog, volgens de Engelse media is hij woedend op de stopper. Vermoedelijk mag Kompany even plaatsnemen op de reservebank in het Etihad Stadium en misschien belandt zijn naam wel op de transferlijst.



Het medium de Daily Mirror weet ook al wie de vervanger van Kompany moet worden. Guardiola zou namelijk concreet geïnteresseerd zijn in een samenwerking met verdediger Toby Alderweireld van Tottenham Hotspur. De Spurs hopen het contract van de oud-Ajacied te verlengen, maar vooralsnog verlopen de onderhandelingen zeer moeizaam. Guardiola zou in ieder geval een opening zien.