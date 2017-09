'FC Barcelona-spelers boos over salaris Dembélé'

Neymar vertrok in de afgelopen transferzomer voor 222 miljoen euro van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. De Braziliaanse superster werd vervolgens vervangen door Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund, die ook een flinke duit kostte. De komst van de Fransman zou echter tot onvrede geleid hebben.



De jonge international van Frankrijk is slechts 20 jaar oud, maar verdient volgens de Spaanse media al ongeveer 20 miljoen euro per seizoen bij zijn nieuwe club. En dat leidt tot scheve verhoudingen, weet het medium Don Balón. Vooral Gerard Deulofeu zou ontevreden zijn: eerder vulde hij de positie linksvoor in, maar de komst van Dembélé betekent dat hij niet echt meer uit kan zien naar een basisplek.



Bovendien verdient de Fransman heel wat meer miljoenen euro's dan de voetballer die in het afgelopen seizoen door Everton uitgeleend werd aan AC Milan. Mits de situatie niet verandert, dan wil Deulofeu in de aankomende wintertransferperiode mogelijk al weer vertrekken bij Barça. Meerdere spelers zouden de mening van de vleugelspits overigens delen: Dembélé verdient te veel.