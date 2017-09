'Ajacied straks nóóit meer in basisopstelling'

Ajax won op zaterdagavond misschien van PEC Zwolle, toch is de stroom van kritiek in Amsterdam nog niet helemaal verstomd. Een van de spelers van coach Marcel Keizer die het flink voor zijn kiezen krijgt is Mitchell Dijks. De fans van Ajax hopen dat Daley Sinkgraven snel weer fit is, zodat de linksback (eeuwig) kan banken.





Ik hoop dat Sinkgraven volgende week mee kan doen. Vind ik de beste vervanger voor Dijks. #Ajax — Justin (@justinajax_) September 10, 2017

Mag ik vragen waarom #Keizer wéér #Dijks opstelt. Is hij de enige die mist dat Dijks zwaar beperkt is? #ajapec #Dijksout — Transfresh. (@_Transfresh) September 9, 2017

Dijks is als zo'n robot grasmaaier met botte messen.. #ajapec — Jeffrey Scheffers (@skef91) September 9, 2017

Ergens in Amsterdam en omstreken moet toch een meisje te vinden zijn die Dijks als verzorgpony wil adopteren? #ajapec #ajazwo — Deungh (@Rommedinho) September 9, 2017

Ik kan niet begrijpen waarom hij die dijks opstelt ! Wat een lul zeg nog niet goed genoeg voor de belofte — unforgettable (@schatvanyvonne) September 9, 2017

Haal nou gewoon Dijks eruit, speel met drie man achterin, van de Beek er net voor, Frenkie erin en Dolberg wat dieper#ajapec — Paul de Vos (@Vosskke) September 9, 2017

Dijks die de bal terug op de keeper speelt met 9 ploeggenoten voor hem. Ze zouden zo iemand een stadionverbod op moeten leggen. #ajapec — R.H.A. van Mill (@Jurassickingdom) September 9, 2017