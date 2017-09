Mourinho: jouw vraag is niet correct, het spijt me

Manchester United staat nog altijd op de eerste plek in de Premier League, maar heeft wel gezelschap gekregen van concurrent Manchester City. De Red Devils lieten dan ook punten liggen tegen Stoke City. José Mourinho liet na de wedstrijd weer eens op een negatieve manier van zich horen.



De Portugees weigerde zijn collega Mark Hughes een hand te geven na het duel en werd hierover bevraagd door de BBC, dat kon hij maar moeilijk hebben. "Weet je, ik wil netjes blijven tegen jou. En ik geef liever geen antwoord op de vraag, want jouw vraag is een erg slechte. Het is echt een slechte vraag, want zo lijkt het mijn fout en mijn probleem. Je vraag is niet correct. Het spijt me."



Over de wedstrijd zelf zegt Mourinho: "Mijn spelers waren zichzelf niet na de interlandperiode. Ze presteerden niet op hun normale niveau, maar we zaten in de wedstrijd, hebben hard gevochten en wonnen bijna. Er was een ploeg die probeerde te winnen en een ploeg die probeerde een punt te pakken, maar ze hebben daar vol overgave voor gewerkt. Ze verdedigen goed, vielen aan op de counter en waren sterk bij standaardsituaties."