'Opstelling PSV: Cocu kiest deze spelers'

De Eredivisie-topclub PSV heeft het doorgaans erg lastig in het Abe Lenstra Stadion tegen sc Heerenveen. Sterker nog, in de afgelopen zes jaar wonnen de Eindhovenaren nooit in Friesland. Coach Phillip Cocu hoopt daar op zondagmiddag verandering in te brengen en het Algemeen Dagblad kent de opstelling van PSV al.



Op de allerlaatste dag van de transfermarkt werd het kantoortje van technisch manager Marcel Brands in het Philips Stadion belegerd door allerlei Europese ploegen. Jürgen Locadia kon naar Wolverhampton Wanderers, Steven Bergwijn stond in de belangstelling van Torino en Santiago Arias leek toch 'op zeker' te gaan vertrekken ... Al deze spelers zijn echter nog actief in de Eredivisie.



En ze zullen op zondagmiddag ook allemaal worden gebruikt door Cocu. PSV speelt volgens het AD namelijk in zijn vaste opstelling. Dat betekent een voorhoede die bestaat uit de hierboven genoemde Bergwijn en Locadia, en smaakmaker Hirving Lozano. Achterin krijgt Kenneth Paal wederom de voorkeur boven Joshua Brenet en ook aanwinst Derrick Luckassen start.



Verwachte opstelling PSV: Zoet; Arias, Isimat, Luckassen, Paal; Hendrix, Van Ginkel, Pereiro; Bergwijn, Locadia, Lozano.