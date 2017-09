Ten Hag: daar moet de Eredivisie heel goed naar kijken

Oefenmeester Erik ten Hag van FC Utrecht is van mening dat er wel het een en ander schort aan het beleid van de Nederlandse voetbalbond. In een interview met de NOS haalt de coach behoorlijk hard uit naar de KNVB. Hij vindt in ieder geval dat er wat moet veranderen.



Ten Hag legt uit: "Wat mij teleurstelt is dat wij beleidsmatig zo veel kansen laten liggen. Hoe lang het duurt om goede competities neer te zetten. En dan heb ik het ook over de trainingsopleidingen en hoe we omgaan met nationale selecties, en hoe we daar scouten. Niet zozeer in het nu, maar zeker ook in de achterliggende periode. Ik denk dat wij daar als Nederland ontzettend veel hebben laten liggen."



De oefenmeester stelt dat het verschil tussen de traditionele top drie en de rest te groot is. "Die afstand is de afgelopen jaren steeds groter geworden. De budgetten zijn steeds meer uit elkaar gaan lopen. Daar moeten Nederland en de Eredivisie heel goed naar kijken. Om de juiste spanningsvelden in de competitie te houden. Want uiteindelijk maakt dat de competitie technisch gezien, maar ook commercieel aantrekkelijker."