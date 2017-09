'Deal tussen Coutinho en Klopp over toekomst'

De Braziliaanse voetballer Philippe Coutinho wilde in de afgelopen transferwindow maar al te graag naar FC Barcelona transfereren. De Catalanen kwamen er echter niet uit met Liverpool en de Reds zitten nu in hun maag met een ontevreden speler. De beide partijen zouden echter een akkoord hebben gesloten.



Coutinho liet een tijdje geleden weten dat hij niet in de Champions League-selectie van Liverpool opgenomen wilde worden. De Braziliaan is echter een van de sterspelers van de Engelsen en is behoorlijk belangrijk voor het team. Coach Jürgen Klopp zou inmiddels om de tafel hebben gezeten met de middenvelder annex vleugelspeler en volgens Don Balón zijn de Duitser en de voetballer gekomen tot een zogenaamde gentleman's agreement.



Volgens de laatste berichten heeft Coutinho de beslissing genomen om dit seizoen alles te geven voor Liverpool. In ruil voor die toewijding zou hij dan in de zomer van 2018 mogen vertrekken naar Camp Nou. Dat betekent overigens niet dat de international van Brazilië op te halen is voor een vriendenprijsje, want nog steeds moet hij meer dan 150 miljoen euro kosten.