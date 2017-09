Hamsik vertelt wat hij van Feyenoord vindt

De Eredivisie-topclub Feyenoord komt dit seizoen in de Champions League heel wat goede spelers tegen. Middenvelder Marek Hamsik van Napoli is daar zeker een van, maar de international van Slowakije is op zijn beurt óók beducht voor het team van coach Giovanni van Bronckhorst.



In gesprek met de Italiaanse media zegt hij namelijk dat hij Feyenoord een heel goed team vindt. "Ze hebben een ontzettend sterk seizoen achter de rug en de kampioen van Nederland mag je eigenlijk nooit onderschatten. Zij zijn niet het zwakke broertje ..."



Hamsik gaat verder: "Je kunt misschien niet spreken van de poule des doods, maar onze Champions League-tegenstanders zijn wel allemaal goed. Het toernooi is niet ons grootste doel, dat is de Serie A, maar desondanks willen we natuurlijk wel ver komen. Er zijn een aantal belangrijke wedstrijden die we moeten winnen om dat te bereiken, maar dat wordt zeker niet makkelijk. Shakhtar Donetsk heeft veel ervaring en we krijgen te maken met de Nederlandse kampioen." Napoli is het vertrek van Gonzalo Higuain aardig te boven gekomen. "Iedereen dacht dat het als een kaartenhuis in elkaar zou zakken, maar Dries Mertens heeft hem goed vervangen. En dit seizoen gaan we het nog beter doen."