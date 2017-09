Boer lacht met Ziyech: "Gingen er toen allemaal in"

Diederik Boer kon ondanks de 3-0 nederlaag bij Ajax wel lachen. De doelman van PEC Zwolle pareerde een strafschop van zijn oud-teamgenoot Hakim Ziyech, die het onderlinge spel verloor.



"Je probeert wat en je probeert bij een speler in het hoofd te komen", legt de routinier uit aan FOX Sports. "Ik heb een heel jaar met Hakim getraind en ik moet zeggen dat ze er toen allemaal in gingen. Ik wees naar de linkerhoek, omdat ik wist dat hij daar een penalty had gemist voor Marokko. Hij baalt er natuurlijk van."



Ziyech maakte vlak daarna alsnog de 2-0 en daarmee was de wedstrijd beslist. "We geven het iets te makkelijk weg", weet Boer. "In de tweede helft zaten we een kwartiertje nog wel in de wedstrijd, maar na de 2-0 was het over."