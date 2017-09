Nick Viergever is ondanks de 3-0 overwinning op PEC Zwolle zeer kritisch. De verdediger van Ajax zag het veldspel ondanks de combinatie Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg tegenvallen.



"Ik heb een heel slecht gevoel overgehouden aan deze wedstrijd", zo citeert Voetbal International. "Dat klinkt misschien gek als je met 3-0 wint, maar het ging lange tijd zo moeizaam. Het liep niet, er ontbrak iets in ons spel, en ook het vertrouwen is maar deels aanwezig. Gevolg is dat PEC het tempo lange tijd bepaalde. Dat kan niet."



Viergever beaamt dat dit ergens wel logisch is. "Na vanavond is duidelijk dat voor dit systeem nog heel veel trainingsuren noodzakelijk zijn. (…) Voor elke verdediging is het niet lekker om daar tegen te spelen. Maar vandaag lagen de frustraties bij ons. Er is een hoop werk aan de winkel, in welk systeem dan ook. Als we op deze manier doorgaan, worden we geen kampioen."