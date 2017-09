Castaignos van waarde: "Ja, hij was heel lelijk"

De Eredivisie-wedstrijd tussen Excelsior en Vitesse (0-3) verdiende een 0-0 ruststand, maar op slag van rust maakte Luc Castaignos de openingstreffer. In lijn met de eerste helft ontbrak de schoonheid.



"Ja, hij was heel lelijk. Maar deze goals tellen ook. Hopelijk is dit de eerste van heel veel", lacht Castaignos tegenover Omroep Gelderland. "Ik ben natuurlijk van nature spits, nu sta ik aan de flank. Dat is heel anders. Ik moet daar nog een beetje gevoel in krijgen. Maar dat kan alleen door te spelen."



Komende donderdag wacht een nieuwe test: SS Lazio in de Europa League. "Dan staat ons iets heel zwaars te wachten. Dat is een ander kaliber dan vandaag op de mat stond. Dat zijn dan geslepen Italianen. Dat is verdedigen, dat is overtredingen maken, dat is uitlokken écht op zijn Italiaans. Dan moeten wij op ons hoede zijn en de kansen die we krijgen zeker benutten."