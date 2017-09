Messi eist hoofdrol op bij debuut Dembélé

FC Barcelona heeft zaterdagavond geen punten laten liggen in de Primera División. De Catalanen hadden weinig last van stadsgenoot Espanyol en won dankzij een uitblinkende Lionel Messi met 5-0.



Met Ousmane Dembélé als bankzitter stond Messi als vanouds volledig in de schijnwerpers. De Argentijnse aanvaller beschaamde dat vertrouwen geenszins. In de 26ste, 35se en de 67ste minuut bouwde Messi aan een hattrick en daarmee ook de overwinning op Espanyol.



Dembélé mocht na de 3-0 zijn debuut maken en dat bekroonde hij met de assist op Luis Suárez. De Uruguayaan nam de vijfde treffer voor zijn rekening. Vlak daarvoor had ook verdediger Gerard Piqué zijn doelpunt meegepikt.



Barça staat nu op negen punten uit drie wedstrijden. Landskampioen Real Madrid heeft er pas vijf.



Scoreverloop:

1-0 (26') Lionel Messi

2-0 (35') Lionel Messi

3-0 (67') Lionel Messi

4-0 (87') Gerard Piqué

5-0 (90') Luis Suárez