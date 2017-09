Vitesse boekt simpele zege in lelijke wedstrijd

Vitesse kan met vertrouwen toewerken naar de Europa League-start. De Arnhemmers boekten zaterdagavond zonder te sprankelen een 0-3 overwinning op Excelsior.



Vitesse is de laatste jaren vaak geprezen om het mooie aanvalsspel, maar in Kralingen was er voor rust nauwelijks vermaak. De brilstand leek dan ook een logische ruststand. Echter, op slag van rust kopte Luc Castaignos vanuit een hoekschop toch de openingstreffer binnen: 0-1.



Een kleine tien minuten na rust viel de 0-2. Scheidsrechter Bas Nijhuis constateerde een overtreding op Alexander Büttner en wees naar de stip. Tim Matavz mocht dit kunstje klaren en schoot overtuigend raak. Büttner leek vervolgens ook Zakaria El Azzouzi aan een goal te helpen, maar de Excelsior-aanvaller faalde hopeloos.



Bryan Linssen tekende voor het slotakkoord. Vanaf een meter of 25 volleerde de Vitessenaar op heerlijke wijze de 0-3 binnen.



Scoreverloop:

0-1 (45') Luc Castaignos

0-2 (53') Tim Matavz

0-3 (74') Bryan Linssen