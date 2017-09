Ajax klopt Zwollenaren met hulp van Huntelaar

Ajax heeft zaterdagavond de derde opeenvolgende competitiewedstrijd in winst omgezet. De manschappen van trainer Marcel Keizer rekenden af met het PEC Zwolle van John van 't Schip: 3-0.



Keizer koos in deze thuiswedstrijd voor Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar. De Deen had moeite om in deze rol op te vallen en wellicht was het daarom dat hij naliet om een opgelegde kans af te ronden. Zijn geroutineerde teamgenoot deed dat enkele minuten daarvoor een stuk meter door een pass van David Neres achter het standbeen af te ronden: 1-0.



Ajax liet daarna na om verder uit te lopen en PEC Zwolle kreeg zelfs mogelijkheden om tegen de verhoudingen in langszij te te komen. Het bleef daardoor lang spannend in de Johan Cruijff ArenA. Hakim Ziyech had daar na een kleine zeventig minuten verandering in moeten brengen, maar voor de tweede keer in korte tijd liet de Marokkaan een strafschop onbenut.



Even leek het doemscenario aanstaande, maar slechts enkele minuten later wist Ziyech er op aangeven van Justin Kluivert alsnog 2-0 van te maken. Vlak voor tijd maakte Huntelaar ook nog de 3-0 met dank aan Frenkie de Jong.



Scoreverloop:

1-0 (6') Klaas Jan Huntelaar

2-0 (71') Hakim Ziyech

3-0 (88') Klaas Jan Huntelaar