José Mourinho had tijdens de competitiewedstrijd tegen Stoke City (2-2) ruzie met collega Mark Hughes. Natuurlijk kwam dat na afloop ter sprake, maar de manager van Manchester United was 'not amused'.



"Weet je, ik wil netjes blijven tegen jou. En ik geef liever geen antwoord op de vraag, want jouw vraag is een erg slechte", zo sprak Mourinho tegenover de BBC. "Het is echt een slechte vraag, want zo lijkt het mijn fout en mijn probleem. Je vraag is niet correct. Het spijt me."



Mourinho sprak ook over de 'lastige wedstrijd' tegen Stoke. "Ik ben niet tevreden met een punt, want wij waren het dichtst bij de zege. Maar ik moet zeggen dat ik het resultaat wel accepteer. (…) Er was een ploeg die probeerde te winnen en een ploeg die probeerde een punt te pakken, maar ze hebben daar vol overgave voor gewerkt. Ze verdedigen goed, vielen aan op de counter en waren sterk bij standaardsituaties."