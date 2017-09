Kritiek op Ajacied: "Ik had er een strik om gedaan"

Waar Klaas-Jan Huntelaar het goede voorbeeld geeft tegen PEC Zwolle, daar is Kasper Dolberg tegen PEC Zwolle duidelijk nog niet in topvorm. Sterker nog: verschillende supporters vragen zich zelfs af of ze hem hem niet beter hadden kunnen verkopen. Auw...





#ajapec dolberg word eens wakker en ga ervoor maak 1 goal ik geef jou nu power en kracht — AFCA JACQUELINE (@jacquelinezlata) 9 september 2017

Dolberg lijkt gebukt te gaan onder het prijskaartje om zijn nek. Speelt onthutsend zwak — Theo Teitsma (@theoteitsma) 9 september 2017

Dolberg hadden ze gewoon moeten laten gaan. Hij gaat echt niet beter spelen en zn waarde gaat niet stijgen maar eerder dalen. #ajapec — ALWA.zaalvoetbal (@wattimury82) 9 september 2017

Dolberg blijft maar dwalen over het veld #ajapec — Bart Leijendekkers (@Bartleijen) 9 september 2017

Ajax komt mannetje tekort op t middenveld, Dolberg verdedigend afwezig — Cruijffiaantje (@cruijffiaantje) 9 september 2017

#ajapec Dolberg speelt zoals hij altijd kijkt: flets. — Henk Kuiper (@HenkKuiper2104) 9 september 2017

Dolberg niet verkocht voor dik geld, daar krijgen ze spijt van. Totaal niet de speler als het vorig seizoen. #ajapec — Geert Brondsema (@GeertBrondsema) 9 september 2017

#dolberg, ik had er een strik om gedaan en die miljoenen gepakt. Wat een "one-season-fly" #ajapec — infidel castro (@Dwdnee) 9 september 2017