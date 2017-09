Van Bronckhorst: "Dat kan je de wedstrijd kosten"

Giovanni van Bronckhorst heeft een dubbel gevoel na de overwinning van Feyenoord op Heracles Almelo (2-4). De driepunter is terecht en de eerste helft overtuigend, maar het verval na rust was groot.



"Over de tweede helft ben ik zeker niet tevreden", beaamde Van Bronckhorst tegenover FOX Sports. "De eerste helft spelen we fantastisch en komen we verdiend op een voorsprong. In die fase beslissen we de wedstrijd. Als je in de tweede helft dan zo speelt, met name het tweede deel, roep je de problemen op jezelf af."



"Dat mag niet en zo kom je onnodig in de problemen", zo weet de trainer. "Met name tijdens de eerste helft spelen we simpel. We spelen makkelijk rond en houden het spel snel. Als je het tempo hoog weet te houden kan je er makkelijk doorheen komen. In de tweede helft doen we dat minder. We zoeken moeilijkere oplossingen en dat kan je de wedstrijd kosten."



Over Sam Larsson: "Larsson kwam in het veld in een fase net voordat het wat minder ging. We gaven veel kansen weg en het team ging uit elkaar spelen. (...) Ik ben blij dat hij minuten heeft kunnen maken en dat hij scoort."