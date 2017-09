De 11 namen bij Excelsior en Vitesse: Fraser geeft spelers rust

Vitesse speelt volgende week in de Europa League tegen SS Lazio, maar eerst moet er nog gewonnen worden van Excelsior vanavond. Toch lijkt dat Europese duel wel degelijk ook bij trainer Henk Fraser mee te spelen.



Hij heeft er namelijk voor gekozen om Milot Rashica en Guram Kashia, die beiden twee duels speelden met hun land in de interlandperiode, rust te geven in Kralingen. Hun vervangers zijn Luc Castaignos (basisdebuut) en Chelsea-huurling Matt Miazga.



De aftrap is om 20:45 uur in Rotterdam.



De opstellingen: