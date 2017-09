De 11 namen bij Ajax en PEC Zwolle: Dolberg én Huntelaar

Ajax gaat het vanavond opnemen tegen PEC Zwolle, in de eigen Johan Cruijff Arena. Zoals al even werd verwacht heeft trainer Marcel Keizer ervoor gekozen om Klaas-Jan Huntelaar én Kasper Dolberg op te stellen.



Dit gaat ten koste van middenvelder Frenkie de Jong. David Neres en Amin Younes zijn de flankspelers bij de Amsterdammers.



Bij opponent PEC geen wijzigingen. De zomeraanwinsten moeten dus nog even geduld hebben. Niet onlogisch, want de laatste wedstrijd verliepen uitstekend voor John van 't Schip en zijn mannen.



De opstellingen: