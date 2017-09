Pieters staat open voor terugkeer bij Eredivisie-club

Erik Pieters is inmiddels al jarenlang een vaste waarde in de hoofdmacht van Stoke City. Toch denkt de Nederlander ondertussen ook wel eens aan zijn toekomst.



Voor de camera van ZIGGO Sports erkent de linksback dat hij een avontuur voor het geld wel ziet zitten. Verder wil Pieters zeker nog terugkeren bij FC Utrecht. "De club die mij de kans gaf in de jeugd."



Later speelde hij ook nog voor PSV, maar Utrecht blijft zijn ware liefde.