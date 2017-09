Feyenoord gewaarschuwd voor 'superduo': "Bel me dan maar!"

Manchester City heeft dé topper van de speeldag in de Premier League met overmacht gewonnen. Tegen Liverpool haalden de mannen van Pep Guardiola het met overduidelijke 5-0-cijfers. Uitblinkers van dienst waren Kevin De Bruyne (twee assists) en sensatiespits Gabriel Jesus (twee doelpunten).



En de twee uitblinkers kunnen het blijkbaar goed met mekaar vinden. Zo anticipeerde De Bruyne op Twitter op het zegegebaar van de Braziliaan. "Bel me maar als je nog een assist nodig hebt", lachte de Rode Duivel. Feyenoord kan zijn borst dus natmaken voor dit koninklijke duo!





Call me if you need another assist @gabrieljesus33 📞😂🙈 pic.twitter.com/n1tSZ4XUwl