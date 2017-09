Gio legt ontbreken Botteghin en Haps uit

Trainer Giovanni van Bronckhorst verraste zojuist door bekend te maken dat Jerry St. Juste op de plek van Eric Botteghin staat, in de basis voor het duel met Heracles Almelo.



Dat is zo omdat hij de van sc Heerenveen overgekomen mandekker ziet als een 'betere voetballer' aan de bal, dan Botteghin. "Heracles zal compact staan, ik denk dat we daar met Jeremiah goed mee om kunnen gaan. "D centrale verdedigers zijn de vrije spelers vandaag."



Een andere wijziging is Miquel Nelom in plaats van Ridgeciano Haps. Laatstgenoemde blijkt licht geblesseerd, en vormt nog een vraagteken voor het Champions League-duel met Manchester City van komende woensdag.





