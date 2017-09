De Bruyne laat zich uit over 'heksenketel bij Feyenoord'

Manchester City kende vandaag een uitstekende generale repetitie voor het Champions League-duel met Feyenoord. Er werd namelijk met 5-0 gewonnen van Liverpool.



En nu gaat het vizier dus op de strijd met de Rotterdammers. "Bij Manchester City is alles belangrijk. We spelen in vier toernooien en daarin willen we allemaal presteren", reageert uitblinker Kevin de Bruyne bij Ziggo Sports. "In de Champions League is de eerste wedstrijd het belangrijkst. Je hebt immers maar zes wedstrijden en als je begint met puntenverlies dan wordt het al snel moeilijk."



De Bruyne waakt voor onderschatting van Feyenoord. "Uitwedstrijden zijn altijd lastiger en het zal daar waarschijnlijk een heksenketel worden. We hopen ons eigen spel te kunnen spelen en daarmee drie punten te pakken."





Kevin De Bruyne weet wat hij kan verwachten in de Kuip: 'Zal een heksenketel worden bij @Feyenoord' #FEYMCI #ChampionsLeague pic.twitter.com/bmC1rb47G0 — Ziggo Sport (@ZiggoSport) 9 september 2017