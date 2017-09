Feyenoord-fans in angst na ingreep Gio: "Wil je verliezen of zo?"

Feyenoord speelt vanavond tegen Heracles Almelo. Een lastig duel, en daar komt bovenop dat de landskampioen met enkele wijzigingen in de basisformatie begint.



Zo staat Eric Botteghin er opvallend genoeg niet in. De fans hebben echter wel vertrouwen in zijn vervanger, basisdebutant Jerry St. Juste. Angstiger zijn ze over het startbewijs voor linksback Miquel Nelom, die de licht geblesseerde Ridgeciano Haps vervangt. Nelom was ooit erg populair in Rotterdam, en dat is dus nog altijd niet veranderd..



Een greep uit de reacties op Twitter:



Nelom in de basis pic.twitter.com/gfsV5jFOEb — Sander (@San4311) 9 september 2017

Wil Feyenoord niet winnen ofzo dat ie Nelom opstelt.. — Happygirlz (@Happygirlz31) 9 september 2017

Nee niet nelom en waarom geen boteghin de rest is gwn goed — Tobias De Coole Man (@coole_tobias) 9 september 2017

馃槱馃槱馃槱 waar is Haps? — Gijs Van Den Broek (@gjvdbroek) 9 september 2017