Johan Derksen acht sc Heerenveen in staat om zondagmiddag van PSV te winnen. Volgens 'De Snor' beschikt de Friese eredivisionist over voldoende kwaliteit om de Eindhovenaren pijn te doen.



"Ik zag vandaag een stuk in de krant met Heerenveen-spelers. Die hebben hele leuke voetballers maar ze zijn nog iets te jong", stelt Derksen in het praatprogramma Voetbal Inside. "Maar ze hebben wel goud in huis. Die zijn niet constant top, maar als dat draait..."



"Kijk dat jonge jongetje van achttien, die Öegaard, dat vind ik een lust om naar te kijken. Hij kan écht goed voetballen maar van zo'n jochie kun je niet verwachten dat hij dat iedere week doet. Maar als het draait, kunnen ze zo thuis van PSV winnen", aldus Derksen. Tafelgenoot René van der Gijp schat een gelijkspel in.