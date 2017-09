Eloy Room stond vrijdagavond opnieuw onder de lat bij Jong PSV. Spelen in de Jupiler League tegen FC Eindhoven is natuurlijk een heel andere ervaring dan de Eredivisie, maar de international van Curaçao maakt geen bezwaar.



"Het is even omschakelen natuurlijk. Ik ben jarenlang de Eredivisie gewend, heb de bekerfinale gespeeld, dan is dit iets anders", vertelt Room aan ELF Voetbal. "Je speelt normaal in volle stadions en de entourage is hier wat minder. Mentaal moet je uit een ander vaatje tappen. Natuurlijk wil je op het hoogste niveau spelen, maar dat gebeurt nu even niet. Ik ben dan blij dat ik hier mijn minuten kan maken."



Room wed deze zomer opgepikt bij Vitesse. Opklimmen in de pikorde bij PSV had al gekund als Eloy Room was vertrokken. "Een vertrek van Jeroen was natuurlijk goed voor mij geweest. Maar ik was er niet zozeer mee bezig. We zullen kijken wanneer ik voor het eerst mijn minuten in het eerste ga maken. Jeroen heeft natuurlijk een staat van dienst hier."