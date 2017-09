Ödegaard komt los: "Hij voelt zich hier gewaardeerd"

De Scandinavische competities zijn al jaren een populaire visvijver voor sc Heerenveen. Het is dat Dennis Johnsen deze zomer naar Ajax transfereerde, want anders hadden er na de komst van Nicolai Naess maar liefst vier Noren op de loonlijst gestaan.



Real Madrid-huurling Martin Ödegaard springt natuurlijk het meest in het oog. "Ik heb vanaf dag één gezegd: geef hem de tijd om te wennen. Die heeft hij van ons gekregen. En nu komen zijn kwaliteiten uit de verf", zo laat trainer Jurgen Streppel weten aan de NOS.



"Het is een hele introverte jongen, maar hij wordt steeds opener en krijgt steeds meer vertrouwen in de mensen bij Heerenveen. Er is nogal wat gebeurd met die jongen. Hij voelt zich hier gewaardeerd en ziet dat de mensen het beste met hem voor hebben. Langzamerhand kruipt hij uit zijn schulp."



Zijn landgenoot Morten Thorsby maakte al vier goals. "Zijn loopvermogen is ongelofelijk. Hij is in Noorwegen zelfs een keer derde geworden bij een langlaufwedstrijd. Hij kan blijven gaan, dat is zijn grootste kwaliteit. Het elftal heeft zijn duelkracht nodig en hij kan daarnaast ook goed voetballen, vergis je niet."