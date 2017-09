Ronaldo: 'Als hij tekent, vertrek ik bij Real'

In tegenstelling tot de aartsrivaal uit Barcelona, beleefde Real Madrid een opvallend rustige transferwindow. Nochtans had voorzitter Florentino Pérez plannen om een nieuwe 'Galactico' aan te trekken. En daarvoor dacht hij aan de Franse sensatie Kyllian Mbappé.



Maar uiteindelijk haakte Real af en trok het toptalent naar PSG. Volgens Don Balon stuitten de plannen van Pérez immers op heel wat verzet binnen de kleedkamer van Zinedine Zidane. Vooraanstaande spelers zoals Ramos, Modric, Kroos en Benzema lieten naar verluidt weten niet echt open te staan voor de komst van de Fransman.



En niet veel later deed ook Cristiano Ronaldo zijn duit in het zakje. Volgens het Spaanse medium zou hij zelfs gedreigd hebben: 'Als Mbappé tekent, vertrek ik bij Real'. De Champions League-winnaar liet Mbappé dan maar links liggen.



Mbappé zelf kwam overigens met een heel ander verhaal: hij zegt Real zélf af te hebben gewezen, omdat hij bij PSG meer aan spelen toe denkt te komen.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.