"Gebroeders De Jong over 3 weken basis bij Ajax en PSV"

Siem de Jong keerde deze transferzomer terug bij Ajax, terwijl broer Luuk tegen alle verwachtingen in toch bij PSV bleef. Momenteel zijn ze beiden reservespeler, maar journalist Valentijn Driessen ziet daar wel snel verandering in komen.



"Over drie weken staan we hier weer en dan zien we dat Siem in het elftal van Ajax staat, en Luuk in die van PSV. Luuk is gewoon een betere spits dan Jurgen Locadia. Completer. Hij moet wel gaan scoren, maar hij laat ook mensen om zich heen beter spelen."



"Siem heeft dat laatste natuurlijk ook heel erg. Hij heeft bij PSV al laten zien dat als hij fit is, hij één van de beste spelers van de Eredivisie is. Dus die gaat zich uiteindelijk toch wel in dat elftal van Ajax spelen", vervolgt Driessen bij 'Kick Off Eredivisie', een nieuw programma van Telegraaf TV.



Opvallend is dat de gebroeders De Jong beiden nu terug zijn in Nederland, nadat avonturen in het buitenland faliekant mislukten. "Ze hebben het beiden wel geprobeerd, maar je merkt gewoon dat de Eredivisie hun top is. Daar moet je je dan bij neerleggen. Als je een hele goeie rol bij Ajax en PSV kan spelen, wat is daar dan mis mee?"